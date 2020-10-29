الشروع في تصدير 40 ألف طن من “الكلنكر” نحو دولة الدومينيكان

شرعت شركة الإسمنت لعين الكبيرة بسطيف في تصدير شحنة جديدة تقدر بـ 40 ألف طن من مادة الإسمنت الخام (الكلنكر) نحو دولة الدومينيكان.

حسبما أكده المكلف بالإعلام و الإتصال بشركة الإسمنت لخميسي رحالو في تصريح لوأج على هامش إنطلاق العملية.

وقال رحالو، أن العملية تندرج في إطار السعي إلى الوصول نحو أسواق جديدة بعد ما تم تسويق هذه المادة الأولية الأساسية في إنتاج مادة الاسمنت إلى عديد الدول الأفريقية والأمريكية على غرار السينغال وكوت ديفوار وغينيا والبيرو والبرازيل”.

وأضاف أن شركة الإسمنت لعين الكبيرة ساهمت بشكل كبير في مجال تصدير منتجات المجمع.

حيث تمكنت منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الجاري من تصدير 550 ألف طن من مادة الكلنكر.

كما يتوقع أن تصل الكمية المصدرة من مادة الإسمنت الخام (الكلنكر) المنتجة بشركة الإسمنت بعين الكبيرة 750 ألف طن.

وترتكز السياسة المسطرة من طرف شركة الإسمنت بعين الكبيرة حسب ذات المتحدث على تصدير منتجاتها إلى الخارج.

مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تنويع المداخيل خارج المحروقات وتشجيع المنتوج المحلي على التموقع في الأسواق الخارجية.