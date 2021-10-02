الشروع في تطبيق الأسعار المرجعية الجديدة للأسمدة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن دخول الأسعار المرجعية الجديدة للأسمدة حيز التنفيذ ابتداء من 01 أكتوبر 2021.

وحسب بيان للوزارة، تمت مراجعة هذه الأسعار بقرار من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المدخلات الفلاحية على مستوى السوق العالمية.

وأشار البيان، إلى أن السعر المرجعي هو السعر الذي تقاس عليه نسبة دعم الأسمدة المقدمة من طرف الدولة “20 بالمائة من السعر المرجعي”، وكمثال على هذا “السعر المرجعي للأسمدة الازوتية كان 3900 دينار للقنطار و أصبح 5600 دينار للقنطار”.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp