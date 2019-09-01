الشروع في تعويض الأشخاص المتوقفين عن العمل بسبب الحرارة المرتفعة بكافة التراب الوطني

أعلنت،وزارة العمل،عن الشروع بتعويض الأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة المعمول به،بالجنوب والهضاب العليا،عبر كافة التراب الوطني.
وأوضحت الوزارة،أن العملية تتم عن طريق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر،والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء،الأشغال العمومية والري،”كاكوبات”.
وكشف وزير العمل،تيجاني حسان هدام،أن الإجراء سيتم العمل به،عند تسجيل ذروة بدرجات الحرارة بدءا،من هذه السنة،بعد تحديد الدرجة المتفق عليها.
وجاء في منشور الوزارة “يشرع الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر،والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء الأشغال العمومية والري،كاكوبات”.
“في تعميم عملية تعويض التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة”.
و”المعمول به ولايات الجنوب والهضاب العليا عبر كافة ولايات الوطن”.
وأضاف المنشور”حيث كشف وزير العمل تيجاني حسان هدام، من ولاية تيبازة،أن الإجراء،سيتم العمل به عند تسجيل ذروة في درجات الحرارة”.
و”هذا بدءا من هذه السنة بعد تحديد الدرجة المتفق عليها”.
يشرع الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء الأشغال العمومية والري، كاكوبات، عن تعميم عملية تعويض التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة والمعمول به في ولايات الجنوب والهضاب العليا عبر كافة ولايات الوطن.حيث كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي البروفيسور تيجاني حسان هدام، خلال زيارة عمل إلى ولاية تيبازة، أن هذا الاجراء سيتم العمل به عند تسجيل ذروة في درجات الحرارة بدءا من هذه السنة بعد تحديد الدرجة المتفق عليها.🔺للمزيد من التفاصيل حول العملية ندعوكم لمشاهدة الفيديو التالي ⬇⬇⬇مشاهدة طيبة.
Publiée par Ministère du Travail de l'Emploi et de la Sécurité Sociale -Algerie- sur Dimanche 1 septembre 2019
التعليقات (0)