الشروع في تعويض الأشخاص المتوقفين عن العمل بسبب الحرارة المرتفعة بكافة التراب الوطني

أعلنت،وزارة العمل،عن الشروع بتعويض الأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة المعمول به،بالجنوب والهضاب العليا،عبر كافة التراب الوطني.

وأوضحت الوزارة،أن العملية تتم عن طريق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر،والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء،الأشغال العمومية والري،”كاكوبات”.

وكشف وزير العمل،تيجاني حسان هدام،أن الإجراء سيتم العمل به،عند تسجيل ذروة بدرجات الحرارة بدءا،من هذه السنة،بعد تحديد الدرجة المتفق عليها.

وجاء في منشور الوزارة “يشرع الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر،والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء الأشغال العمومية والري،كاكوبات”.

“في تعميم عملية تعويض التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة”.

و”المعمول به ولايات الجنوب والهضاب العليا عبر كافة ولايات الوطن”.

وأضاف المنشور”حيث كشف وزير العمل تيجاني حسان هدام، من ولاية تيبازة،أن الإجراء،سيتم العمل به عند تسجيل ذروة في درجات الحرارة”.

و”هذا بدءا من هذه السنة بعد تحديد الدرجة المتفق عليها”.