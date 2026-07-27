أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن الشروع في تعويض المتضررين من الحرائق التي مست العديد من ولايات الوطن منذ بداية شهر جويلية 2026.

وحسب بيان للوزارة، وفي اطار التكفل بمخلفات الحرائق التي مست العديد من ولايات الوطن منذ بداية شهر جويلية 2026، وبأمر من رئيس الجمهورية لإحصاء وتعويض جميع المتضررين من مخلفات الحرائق، سيتم الشروع في تعويض المتضررين من قبل الجهات المؤهلة.

وأضاف البيان، أنه سيتم تعويض المتضررين من الحرائق، سواء أن تعلق الأمر بالخسائر المادية التي مست البنايات والسكنات. أو تلك المتعلقة بالمحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية.

وحسب ذات البيان، فإنه سيتم الانتهاء من العملية نهاية شهر أوت 2026 كأقصى تقدير.