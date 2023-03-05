الشروع في تكوين الأساتذة المدمجين بقرار من الرئيس في هذا التاريخ

من المنتظر أن يتم الشروع في تكوين الأساتذة المدمجين، بداية من 25 مارس إلى غاية 8 أفريل، حسب الرزنامة التي أرسلتها وزارة التربية لجميع المديريات الولائية.

ويستفيد من التكوين الأساتذة المدمجون مؤخرا بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والذي يصل عددهم الى 60 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر في 11 ديسمبر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بإدماج 60 ألف أستاذ.

ودعا الرئيس إلى تشجيع المعلمين والأساتذة على تأدية واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين. وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.

بالإضافة إلى التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.