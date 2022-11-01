الشروع في تنصيب اللجان الخاصة بتصنيف المؤسسات الجامعية

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، مراسلة مستعجلة إلى مديري المؤسسات الجامعية أمرهم من خلالها بضرورة الشروع في تنصيب اللجان الخاصة بتصنيف وترتيب الجامعات.

وجاء في المراسلة التي تحوز “النهار اون لاين “على نسخة منها، أنه “في إطار تعزيز جودة القطاع الرامية إلى ترقية مرتبة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتصنيفها. تقرر تنصيب لجان محلية على مستوى كل مؤسسة جامعية وبحثية. تعنى بالعمل والمرافقة لتحقيق هذا الهدف.

كما أمر الوزير بضرورة الشروع في تنصيب لجنة تتشكل من 5 أعضاء من أساتذة باحثين وباحثين دائمين وتقنيين. ويترأس هذ اللجنة عضو اللجنة الوطنية من مؤسستكم تتولى التنسيق مع هذه اللجنة الوطنية. المنشأة بموجب القرار المشار اليه في المرجع لتأدية المهام .

وكان الوزير قد صرح سابقا بأن ملامح خارطة الطريق التي سيتبناها لتحقيق أهداف القطاع سترتكز على 7 عناصر أساسية. متمثلة في جعل الجامعة كقاطرة للاقتصاد الوطني. من خلال الدخول للمربع السحري المتمثل في التعليم، البحث العلمي، الابتكار. بالإضافة كذلك إلى خلق الثروة ومناصب الشغل. وكذا ضمان التكوين ذو جودة في القطاع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. بالإضافة كذلك إلى التنافسية للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجي ضمن برنامج الحكومة.

كما أكد أنّ جميع الميادين المدرسة سيكون لها مكان في تنشيط التكوينات المختلفة في مجال مهن المستقبل. وسيتم ابتداء من هذه السنة توجيه الطلبة المتحصلين على الشهادات إلى مؤسسة ناشئة.

وقال الوزير إنّ القطاع سيجعل من العنصر البشري المركز الأساسي في اتخاذ القرار، والهدف منه جعل الجامعة قاطرة للتنمية ولتحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري وأساس رفاهية المجتمع الجزائري.

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