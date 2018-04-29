الشروع في توزيع قفة رمضان

شرعت بعض بلديات الجزائر العاصمة في توزيع قفة رمضان تطبيقا لتعليمات وزارتي الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن.

وأكد معظم أميار العاصمة في حديثهم إلى “النهار أونلاين”، أنهم شرعوا في توزيع القفة فيما لا يزال بعض الأميار في انتظار الإنتهاء من التحضيرات.

وقال محمد عمامرة رئيس بلدية بلوزداد، أنه شرع في توزيع قفة رمضان بداية من يوم الجمعة الفارط وتخص 1200 قفة.

مشيرا إلى أنه بصدد الإنتهاء من توزيعها ولم يتم تسجيل أية عوائق في ذلك.

بينما شرعت اليوم بلدية القبة في توزيع قفة رمضان تحسبا للشهر الفضيل.

بينما هنالك العديد من الأميار لم يقوموا بتوزيع قفة رمضان إلى غاية جاهزيتها وكذا في إنتضار العشر الأواخر من شهر شعبان.

حيث قال رئيس بلدية سيدي موسى علال بوثلجة، أن قفة رمضان جاهزة على مستوى بلديته غير أنه لن يتم توزيعها حاليا.

وينتظر أن توزع يوم 07 ماي المقبل خلال العشر الأواخر من شهر شعبان حتى تعطى لها أهمية مع حلول شهر رمضان.

وحسب ذات المتحدث، فإن توزيع القفة من الآن هو مبكر وسوف تستهلك من قبل العائلات قبل حلول شهر رمضان.

من جهته قال بربود حميد رئيس بلدية الدار البيضاء أن قفة رمضان هي وصمة عار نظرا للتشهير بالفقراء.

مشيرا إلى أنه يفضل لو كانت الإعانة على شكل أموال تصب مباشرة في الحساب البريدي للعائلة المعوزة سرا.

مؤكدا أنه سيتم توزيع القفة بعد 10 أيام تحسبا لتعليمات وزارة الداخلية والتضامن.