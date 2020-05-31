الشروع في توزيع 10 آلاف كمامة على المواطنين في بسكرة

أشرف والي ولاية بسكرة، عبد الله أبي نوار، رفقة السلطات المحلية الأمنية والعسكرية صباح اليوم، على انطلاق عملية توزيع 10000 كمامة طبية على المواطنين.

وحسب خلية الإعلام والاتصال لمصالح الولاية، عرفت العملية مشاركة أئمة المساجد والكشافة الاسلامية، ومديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، بالإضافة إلى وجوه رياضية وفنانين.

وتهدف هذه العملية، إلى التوعية والتحسيس بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، للحد من إنتشار هذا الوباء.

وبهذه المناسبة، أشرف الوالي على تكريم رمزي لبعض الأئمّة، اعترافا وتثمينا منه لجهودِهم في الإرشاد والتوجيه التوعوي، في بسكرة، حول جائحة كورونا.

ودعا الوالي، الأئمة، إلى مواصلةِ هذا العطاءِ الإرشادِي الإيجابِي، سواء في دروسهم عبر مكبرات الصوت للمساجد، أو من خلال المرافقة التوعويّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

خاصة منها التوعية بضرورة وإلزامية إرتداء القناع الواقي، إلى غاية تجاوز هذه المحنة.

وتأتي هذه العملية، في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتبعا للقرارات المتخذة باجبارية استعمال الكمامات.