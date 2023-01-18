الشروع في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي

شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اليوم الأربعاء، برئاسة خلاف رياض، رئيس اللجنة. في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي يتضمن 164 مادة. وذلك بحضور ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

يذكر أن اللجنة قد استمعت يوم الثلاثاء، إلى يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي قدم عرضا حول مشروع هذا القانون.

وتجدر الإشارة، أيضا إلى أن اللجنة قد استمعت يوم أمس الثلاثاء إلى عدد من ممثلي المنظمات النقابي في نفس الإطار.