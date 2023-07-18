الشروع في دراسة ملفات الدكاترة البطالين

شرعت اللجان العلمية عبر المؤسسات الجامعية في دراسة ملفات الدكاترة البطالين الذين وجه والى مختلف الجامعات، عبر الأرضية الرقمية “توظيف” قصد توظيفهم وفق مسابقة في منصب أستاذ مساعد “ب”.

وسيدخل المسابقة كل مرشح استوفى الشروط العلمية خاصة ما تعلق بالشهادة الجامعية وملاءمتها مع التخصص إضافة إلى المنشورات العلمية عبر مجلات محكمة، وكذا المشاركة في الملتقيات العلمية سواء كانت دولية أو وطنية.

كما سيخضع المترشحون الذين قبلت ملفاتهم إلى مقابلة شكلية يتم من خلالها منح 4 نقاط عوض 6 نقاط التي كانت في الماضي.

كما سيتم من خلال هذه المسابقة الأخذ بعين الإعتبار، أقدمية الشهادة إضافة إلى الساعات الإضافية التي درسها المرشح في الجامعة سواء في الأعمال الموجهة أو المحاضرات.

هذا وسيتم إجراء المقابلة الخاصة بالدكاترة البطالين في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أوت القادم،على ان يتم توظيفهم مع الدخول الجامعي 2023/2024.