الشروع في رفع الحجر الصحي عن 850 شخص من الرعايا المعنيين به

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن الشروع، إبتداء من أمس الأربعاء، في رفع الحجر الصحي عن الرعايا المعنيين به.

وجاء في بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء، أنه سيتم رفع الحجر الصحي عن المعنيين به، بعد اجراء فحص طبي شامل يؤكد سلامتهم من وباء فيروس كورونا.

وأوضح البيان، أنه عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بإجلاء الرعايا الجزائريين، واخضاعهم احترازيا لفترة حجر صحي مدة 14 يوما، واعتبارا من تاريخ اليوم وإلى غاية يوم الأحد 5 القادم، فقد شرع في رفع الحجر الصحي عن الرعايا المعنيين به.

واستفاد من الاجراء، أكثر من 850 شخص على مستوى ولايات تبسة، وعنابة، والطارف، وسوق أهراس ووادي سوف.

وقد تمت مباشرة عملية نقل المعنيين إلى مقار إقامتهم، عبر وسائل الركوبة المخصصة لهذا الغرض، وتم بالموازاة مع ذلك تطهير وتعقيم الأمكنة محل إجراء الحجر.