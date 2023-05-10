الشروع في سحب استدعاءات الامتحانات النهائية

شرع، اليوم الأربعاء، التلاميذ المعنيون بالامتحانات النهائية البكالوريا والتعليم المتوسط في سحب الاستدعاءات.

كما أوضح بيان وزارة التربية الوطنية، أن سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط، يكون من 10 ماي إلى غاية يوم 7 جوان. وامتحان شهادة البكالوريا من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 15 جوان .

في حين، يكون سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية. أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. ومن موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: امتحان شهادة التعليم المتوسط. https://bem.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا : https://bac.onec.dz

وبالنسبة للمترشحين الأحرار، يكون من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين https://bem.onec.dz https://bac.onec.dz

إنطلاق عملية تحضير مواضيع إمتحان شهادة البكالوريا 2023