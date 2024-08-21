الشروع في سحب دفتر شروط تنظيم الحج للوكالات السياحية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ / 2025م. أنه في إمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط.

وأضاف الديوان في بيان له، أن العملية ستكون عبر البوابة الجزائرية للحج http://bawabetelhadj.dz

وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 21 أوت 2024م. مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج لحساب الديوان الوطني للحج والعمرة (رقم 001006210300000088/64) . المفتوح لدى البنك الوطني الجزائري - وكالة الأبيار.

كما يودع الملف يدويا في ظرف مغلق يحمل عبارة تنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ 2025م. ولاية المقر الرئيسي للوكالة. لا يفتح) لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة – مديرية نشاط الحج – المديرية الفرعية لتنظيم الحج الكائنة بشارع محمد عليلات بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس – القبة / الجزائر

ابتداء من تاريخ 25 أوت 2024 م.

وأشار الديوان إلى أن آخر أجل لإستلام ملفات الترشح يوم 02 سبتمبر 2024م على الساعة 10.00 صباحا.