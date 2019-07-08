الشروع في سحب رخصة السياقة «الحمراء» نهائيا

وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى التقرب من مقرات بلدياتهم لطلب الحصول على الرخصة البيومترية

تعميم عملية إصدار رخص السياقة البيومترية الإلكترونية بالتنقيط عبر كامل البلديات

سيتمكّن الجزائريون، ابتداء من اليوم، من تحويل رخص السياقة الورقية الخاصة بهم إلى أخرى بيومترية وهذا عبر كافة بلديات الوطن.

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن الشروع في عملية تحويل رخص السياقة الورقية إلى رخص سياقة بيومترية عبر بلديات الوطن، بعد أن مست العملية كافة بلديات الجزائر العاصمة منذ الـ26 جوان.

وأضاف بيان الوزارة، أمس، أنه حرصا على مواصلة القطاع في استراتيجيته الرامية إلى تسهيل الإجراءات وعصرنة الوثائق الإدارية.

تعمم عملية تحويل رخص السياقة الورقية إلى رخص سياقة بيومترية على كافة بلديات الوطن ابتداء من شهر أوت 2019.

هذا ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التقرب إلى مقر بلدياتهم ابتداء من هذا التاريخ لطلب الحصول على رخصة السياقة البيومترية.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أعلنت عن الشروع في تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كافة بلديات الوطن، وذلك اعتبارا من نهاية شهر ماي المنصرم.

وأوضحت الوزارة أن تعميم عملية إصدار رخص السياقة البيومترية الالكترونية بالتنقيط عبر كامل بلديات الوطن 1541 اعتبارا من تاريخ 31 ماي الفارط.

لصالح المترشحين الجدد والمعنيين بالأصناف الجديدة، يدخل في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى عصرنة الإدارة وتكملة تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في إصدار رخصة السياقة البيومترية لصالح المواطنين الحائزين على رخص السياقة القديمة «الورقية».

والمعنيين بحالات التجديد، وتخص هذه العملية في المرحلة الأولى بلديات الجزائر العاصمة، وستعمم لاحقا بصفة تدريجية عبر كل بلديات الوطن.