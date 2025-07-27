الشروع في صب المنحة المدرسية الخاصة بداية من الغد

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن الشروع في صب المنحة المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي 2025/2026، سيكون ابتداء من تاريخ 28 جويلية 2025 إلى غاية 31 جويلية 2025.

وحسب يان للوزارة، تم استكمال كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية والتنسيقية بين المصالح المعنية بالولايات لتسريع دفع المنحة في آجالها المحددة.

وجاء ذلك لضمان استفادة المستحقين في الوقت المناسب وفي ظروف شفافة ومنظمة وفق تعليمات رئيس الجمهورية.

وهو ما يجسد حرص مصالح الدولة على توفير ظروف تعليم ملائمة لكل الأطفال في ظل دعم اجتماعي فعّال.

للتذكير، فقد أسندت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025. المتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة وشروطها وكيفيات منحها والصادر في الجريدة الرسمية رقم 40 بتاريخ 29 جوان 2025. إلى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال وكالة التنمية الاجتماعية. تسيير المنحة المدرسية الخاصة وتسديدها لفائدة أولياء أو أوصياء التلاميذ المعنيين.

كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 17.02 مليار دج لفائدة 3.4 مليون تلميذا مستفيدا من المنحة المدرسية الخاصة.

وأشادت وزارة التضامن، بمستوى التنسيق والمتابعة والتعبئة من قبل مصالحها، ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وزارة التربية الوطنية وولاة الجمهورية، لضمان إيصال هذا الدعم المباشر للمستحقين قبل الدخول المدرسي.