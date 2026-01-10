الشروع في صيانة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر ولايات الوطن

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عن إطلاق القطاع عملية لصيانة شبكة الطرق والطرق السيّارة، صبيحة اليوم السبت، وهذا تجسيدًا لتعليمات الوزير عبد القادر جلاوي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القطاع يقوم بإطلاق عملية لصيانة شبكة الطرق والطرق السيّارة. صبيحة اليوم على مستوى مخرج نفق شعاوة بخرايسية بالطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.

كما أشارت أن هذه العملية تأتي في إطار إطلاق برنامج 2026، من بينه برنامج الصيانة الذي يمس كل ولايات الوطن. مما يعكس جهود قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بضمان وتدعيم جودة الشبكة الطرقية وديمومتها. من خلال إنجاز تدخلات نوعية وتقديم مشاريع حيوية في إطار تجسيد برنامج الصيانة.

وأوضحت وزارة الأشغال العمومية، أن سنة 2025 تُختتم بتجسيدٍ التزام القطاع المتواصل إزاء ضمان جودة الشبكة. الطرقية وسلامتها، وذلك من خلال إنجاز تدخلات نوعية تُوِّجت بتسليم عدد من المشاريع الحيوية في إطار برنامج الصيانة.

حيث استفاد ما مجموعه 2300 كيلومتر من الطرق الوطنية والولائية من عمليات صيانة دورية ومنتظمة. مما يكفل ديمومتها وصلاحيتها للاستخدام الأمثل، وتعززت هذه الجهود باستكمال إصلاح 28.4 كيلومتر. من شبكة الطرق السيارة المتدهورة، موزعة على مقاطع مختلفة تشمل عشر (10) ولايات. بهدف الارتقاء بنوعية التنقل وتعزيز سلامة حركة المرور لمستعملي الطريق، وفقا لنفس البيان.

بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال 365 مترًا طوليًا من وصلات التمدد الحيوية على مستوى الطرق السيارة. في ولايات عين الدفلى، والجزائر، وبومرداس، والبويرة، مما يضمن استدامة هذه البنى التحتية الأساسية.

وفي سياق متصل، أُجريت دراسة خبرة تقنية شملت 51 كيلومترًا من الطرق السيّارة عبر ولايات الجزائر، والبليدة. وبومرداس، والبويرة، مما أتاح وضع تشخيص دقيق وتحديد محاور التدخل المستقبلية ذات الأولوية.

كما أكدت الوزارة أنه تتواصل حاليًا وتيرة الأشغال على عدة جبهات، حيث جري إصلاح 16.3 كيلومتر من الطرق السيارة. المتدهورة واستبدال 1791 مترًا طوليًا من وصلات التمدد على منشآت فنية متعددة على شبكة الطرق السيارة. فضلًا عن صيانة 1800 كيلومتر من الطرق الوطنية والولائية، للحفاظ على الشبكة في أعلى مستويات الخدمة والجودة.

وفي السياق ذاته، ستشهد سنة 2026 انطلاق برنامج استثماري يهدف إلى تحديث وتعزيز مجمل البنى التحتية. الطرقية وشبكة الطرق السيارة الوطنية.

الإزالة المنهجية لـ29 نقطة سوداء للحد من مخاطر الحوادث

وفي هذا الإطار، يستعد القطاع لإطلاق عمليات تشمل تعزيز 51 كيلومترًا من الطرق السيارة. و1000 كيلومتر من الطرق الوطنية، و100 كيلومتر من الطرق الولائية. وستُرفق هذه الأعمال بأشغال تسطيح تغطي 600 كيلومتر من الطرق الوطنية و500 كيلومتر من الطرق الولائية. كما تحظى صيانة المنشآت الفنية بأولوية قصوى، مع برمجة تدخلات على مستوى 120 منشأة فنية. ضمن شبكة الطرق الوطنية و60 منشأة فنية على الطرق الولائية.

وأكدت وزارة الأشغال العمومية أن مجال صيانة الطرقات يظل في صميم أولويات القطاع. حيث يتضمن برنامج سنة 2026 الإزالة المنهجية لـ29 نقطة سوداء، مما يُسهم في الحد من مخاطر الحوادث. وإعادة طلاء العلامات الأفقية على امتداد شبكة الطرق الوطنية، بما يعادل 31.000 كلم. واستبدال 2832 مترًا طوليًا من وصلات التمدد على مختلف المنشآت الفنية لشبكة الطرق السيارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور