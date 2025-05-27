الشروع في عقد مجالس الأقسام وضبط معدلات الفصل الثالث

شرعت المؤسسات التربوية في عقد مجالس الأقسام في الأطوار التعليمية الثلاثة، ليتم بعدها ضبط معدلات الفصل الثالث وحجز النقاط في الأرضية الرقمية.

وسيتم خلال مجالس الأقسام، تصحيح بعض الأخطاء التي كانت في الفروض والاختبارات بالنسبة للتلاميذ الذين قدموا طعونا واحتجوا على نقاطهم.

و يتعين على الأساتذة بالتعاون مع المشرف التربوي حجز الإعفاءات والغيابات. ليتم تحميل قوائم حجز النقاط. وذلك بالذهاب إلى إسناد المواد ثم اختيار الفترة و الفوج التربوي، ثم الضغط على تحميل قوائم الحجز.

كما يقوم الأستاذ بحجز النقاط و التقديرات لكل تلميذ ولكل قسم. بالملف المسلّم له من إدارة المؤسسة، بدون أن يدخل عليه أي إضافة أو تعديل كون الملف محمي من كل التغييرات ماعدا خانات صب النقاط.

و يقوم بعدها الأستاذ بحفظ الملف بعد حجز النقاط والتقديرات لكل أقسامه ويسلمه إلى إدارة المؤسسة.

وبعد انعقاد مجالس الأقسام، يتم ضبط المعدلات النهائية وكذا ملاحظات، ثم تأكيد الحجز لكل قسم.