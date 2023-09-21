الشروع في عملية إعادة إدماج تلاميذ مرحلتي المتوسط والثانوي بداية من الفاتح أكتوبر

أعلنت وزاة التربية الوطنية اليوم في بيان لها الشروع في عملية إعادة إدماج تلاميذ مرحلتي المتوسط و الثانوي بداية من تاريخ 1 أكتوبر.

وأوضحت الوزارة.وتتم عملية التسجيل للموسم الدراسي 2023/2024 حصريا عبر النظام المعلوماتي للوزارة وأي إجراء يتم خارجه يعتبر لاغيا.

وأضاف البيان أن عملية إعادة إدماج تلاميذ مرحلتي المتوسط والثانوي تستمر إلى غاية 5 أكتوبر.

اما بالنسبة للأولياء المنخرطين في النظام المعلوماتي للوزارة الراغبين في طلب التماس إعادة إدماج أبنائهم، يمكنهم القيام بذلك ابتداءمن يوم الأحد 01 أكتوبر إلى يوم الخميس 05 أكتوبر 2023.

وذلك من خلال الولوج إلى الحساب الخاص بهم عبر فضاء الأولياء من خلال الرابط //awlya.education.gov.dz:https، وتسجيل طلب إعادة الإدماج، بملء استمارة المعلومات وتأكيدها، واستخراج وصل الإيداع الإلكتروني للالتماس.

أما بخصوص الأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي للوزارة، فإنه يتعيّن عليهم أوّلا فتح حسابات خاصة بهم في فضاء الأولياء عبر نفس الرابط، حتى يتسنّى لهم حجز التماس الإعادة بنفس الكيفيات وفي نفس الآجال الواردة أعلاه.

وفقا لذات البيان تدرس وتُداوِل مجالس الأقسام في جلسات استثنائية وضعيات المعنيين بالإعادة بناء على القوائم المستخرجة من النظام المعلوماتي، وتُبلّغ النتائج إلى الأولياء المعنيين عبر حساباتهم في فضاء الأولياء وبإشهارها في المؤسسات التعليمية.

كما يتوجّب على التلاميذ المقبولة التماساتهمالالتحاق بمؤسساتهم التعليمية مباشرة بعد إعلان النتائج.

وللإشارة فإن أي إجراء يخصّ عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين يتمّ خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يُعد لاغيا وعديم الأثر.