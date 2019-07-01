الشروع في عملية الترحيل الـ 25 بالعاصمة

شرعت مصالح ولاية الجزائر في العملية الـ 25 من الترحيل تنفيذا لتعليمات الوالي عبد الخالق صيودة وتزامنا وعيدي الإستقلال والشباب.

حيث شرعت أمس في عملية جديدة من عمليات الترحيل وإعادة الإسكان، والتي مسّت 180 عائلة كانت تقطن بالحي القصديري نعمان العمري ببلدية الرحمانية.

المقاطعة الإدارية لزرالدة، حيث إستفاد المرحلون من سكنات جديدة بحي 2400 مسكن بلدية أولاد فايت، المقاطعة الإدارية للشراقة.

وأعطى الوالي أهمية بالغة لملف السكن، من خلال تسخير كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل ضمان سيرورة جل عمليات المرحلة الـ 25 في أحسن الظروف.

كما أن العملية جاءت في وقت ملائم سيسمح للتلاميذ من إغتنام عطلتهم الصيفية وتمكينهم من دخول مدرسي بمواقع الأحياء الجديدة.

للإشارة فإن العملية سمحت بإسترجاع ثلاثة هكتارات سيتم إستغلالها في مشروع إنجاز الطريق السّيار.

الذي سيمرّ عبر وسط البلدية وهذا بغرض تعزيز شبكة المواصلات وتسهيل حركة تنقل المواطنين.