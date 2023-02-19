الشروع في عملية بيع تذاكر مباراة سوسطارة ومارومو غالانتس

أعلمت إدارة فريق إتحاد العاصمة الأنصار بأنه تم فتح المنصة الرقمية لبيع تذاكر مباراة نادي مارومو غالانتس الجنوب الافريقي.

كما وضعت إدارة “سوسطارة” عبر رابط إلكتروني منصة “تذكرتي” مثلما هو ما معمول عليه في كل المباراة الإفريقية.

و يسعى الفريق العاصمي للفوز بالمباراة المقبلة سيما وانه عاد بالتعادل الايجابي من ليبيا اليوم عندما واجه الاخضر الليبي. في منافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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