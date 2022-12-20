الشروع رسميا في ترسيم الأساتذة المتعاقدين.. والأولوية لخريجي المدارس العليا

شرعت المصالح المحليّة لوزارة التربية الوطنية، رسميا، في تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، حسب بيان وزارة التربية.

وفي هذا الشأن، تؤَكِّدُ وتذَكَّرُ وزارة التربية الوطنية، مرة أخرى، بالأولوية المطلقة في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

كما أشارت ذات الهيئة، إلى أن العملية المذكورة لا علاقة لها بالمناصب المخصصة والمحجوزة سنويا لفائدة منتوج هذه المدارس.

وطمأنت وزارة التربية الوطنية كل خريجي المدارس العليا للأساتذة أن هذه العملية لا تمس إطلاقا بالتزامات الوزارة الخاصة بالتوظيف السنوي لهم.

وكان الرئيس تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الآخير، بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.