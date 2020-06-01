الشروع في عملية تسجيل تلاميذ التحضيري والأولى ابتدائي

كشفت المفتشة المركزية منصوري سامية أن التسجيلات الخاصة بالأولى ابتدائي و التحضيري جارية على مستوى المدارس حاليا في كل الولايات مشيرة إلى انه من تعذر عليه التسجيل الآن يمكن أن يسجل في بداية الموسم.

ويتعلق الأمر بالنسبة للسنة أولى ابتدائي للتلاميذ، المولودين سنة 2014 أما التلاميذ الذين يتم تسجيلهم في الأقسام التحضيرية فيشترط أن يكونوا مولودين سنة 2015 .

وأكدت الوزارة أن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي أو مكان العمل، وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي، كما يسمح للتلميذ ذو الإحتياجات الخاصة أن يسجل في أي مدرسة تناسبه.

واشترطت الوزارة أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أمام مقراته، قصد تمكين أولياء التلاميذ من الإطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كل من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين شمسيتين، إضافة إلى وصل الكهرباء والغاز قصد تجنب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية.

كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، كما أمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.