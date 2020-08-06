الشروع في عملية تعقيم 62 مسجدا معنيا بقرار الفتح بالشلف

شرعت اليوم مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بالتنسيق مع الجمعيات الدينية والخيرية في عملية تعقيم 62 مسجدا معنيا بإجراء الفتح.

في ذات السياق أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف الحاج حجاج في تصريح خص به النهار أولاين بأن المساجد المعنية بقرار الفتح تتوزع على كل بلديات الولاية ، مضيفا بأن الإجراء يخص المساجد التي تستقبل أزيد من 1000 مصلي.

في وقت سيتم فيه التركيز على ضرورة إلتزام المصلين بتطبيق التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من إنتشار فيروس كورونا بما في ذلك إرتداء الكمامة وإحترام مسافة التباعد .