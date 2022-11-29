الشروع في عملية تلقيح واسعة لتلاميذ الإبتدائي والمتوسط

باشرت كل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة في حملة تلقيح لتلاميذ الطورين الإبتدائي والمتوسط. تبدأ من الآن وتتواصل إلى غاية الربيع القادم مع العمل على تلقيح ما نسبته 99 بالمائة من التلاميذ .

وتُصاحب عملية التلقيح هذه ،فحوصات لكل التلاميذ دون إستثناء. قصد الحفاظ على صحتهم والتدخل الفوري في حال وجود أي خطورة على صحتهم .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين “فان هذه العملية دورية تقوم بها وزارة التربية الوطنية. بعدما تم تجميدها السنة الماضية بسبب كورونا .

وتشير المعلومات أيضا أن عملية التقييم ستكون قبل عطلة الشتاء المقررة في 22 ديسمبر. وتشمل كل المؤسسات التربوية الموزعة عبر التراب الوطني ،حيث سيتم تخصيص عدد معتبر من الأطباء. لمراقبة صحة التلاميذ خاصة مع رفض العديد من التلاميذ وأوليائهم الخصوع الى عملية التلقيح. بسبب الإشاعات التي رافلقتها .

هذا، وقررت وزارة الصحة إعتماد استراتيجية جديدة من أجل إقناع الأولياء بالفائدة الكبيرة للقاحات. لاسيما وأن العديد من الأمراض يمكن أن تفتك بالأطفال وتتسبب فيما لا يحمد عقباه.

من جهة أخرى فقد أكدت وزارة الصحة أن عملية تدعيم التطعيم لتلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 14 سنة. لن تجرى مستقبلا بالمؤسسات التربوية، بل بالهياكل الصحية الجوارية المتخصصة في ذلك والتي سبق لها أن قامت بهذه العملية.