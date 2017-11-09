الشروع في محاكمة مختطفي وقاتلي الطفل محمد ياسين ببشار

شرعت اليوم الخميس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بشار، في جلسة محاكمة مرتكبي اختطاف والقتل الوحشي للطفل درياح محمد ياسين.

صاحب الست سنوات، والذي كان قد عثر على جثته هامدة داخل كيس بلاستيكي على مقربة من تجزئة سكنية بمنطقة مآزر.

ومثل المتهمون الستة في القضية التي وقعت في أكتوبر 2016 وهم ثلاث

أخوات وشقيقهن وزوجته وزوج الأخت أمام الهيئة القضائية.

وكان الطفل المغدور درياح محمد ياسين، حسب محضر الإحالة القضائية قد اختفى من منزله طيلة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016.

ولم يظهر عنه أي خبر إلى غاية 13 من نفس الشهر، عندما عثر على جثته مقطعة الأطراف بذات التجزئة السكنية.

وسمح التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني، بالقبض على المتهم الذي اعترف بحبس وقتل الطفل لدواعي ستكشف عنها المحاكمة.