الشروع في معاينة آلاف المساكن تحسبا لتسليمها شهر نوفمبر

تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة، غدا الثلاثاء، بإجراء معاينة شاملة للأحياء السكنية المنجزة عبر كامل التراب الوطني، والمقرر تسليمها شهر نوفمبر المقبل، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث من المنتظر أن يتم تسليم آلاف المساكن بصيّغ مختلفة.

وحسب معلومات تحصلت عليها “النهار”، ستقوم لجنة متخصصة تابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، بإجراء هذه المعاينة، والتأكد من جاهزية المساكن قبل تسليمها للمواطنين، على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي، ناهيك عن جاهزية البنية التحتية للأحياء السكنية برمتها، وذلك قصد تجنّب أي اختلالات قد تفضي إلى عرقلة عملية التوزيع أو تأجيلها، بحجة عدم اكتمال جاهزية المساكن.

وحسب ذات المصدر، فان هذه اللجنة ستقوم على مدار أيام بتفقد كل المشاريع المنجزة، والتي هي في طور الإنجاز، عبر كامل ولايات الوطن، حيث من المنتظر أن يتم تسليم آلاف المساكن لفائدة المواطنين، على غرار ما تمّ في السنوات الماضية، حيث عرفت الجزائر نقلة نوعية في هذا المجال، نالت من خلالها ثناء من قبل مؤسسات أممية.

للرشارة، فقد تمّ خلال شهر جويلية الماضي وبمناسبة الذكرى الـ 60 للاستقلال، توزيع 160 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، وفي تصريح سابق لوزير السكن، طارق بلعريبي، قال إن هذا العدد الهائل من المساكن الموزعة يخص مختلف ربوع الوطن، وهو أكبر رقم للمساكن الموزعة منذ الاستقلال، مؤكدا بأن هذه السكنات مجهزة بكافة المرافق الضرورية للحياة، والتي من شأنها أن تضمن العيش الكريم للمواطنين.