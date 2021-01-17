الشروع في منح اعتمادات استيراد السيارات المؤقتة اليوم الأحد

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الشروع في منح اعتمادات استيراد السيارات المؤقتة اليوم الأحد
بقلم النهار أونلاين

تشرع اليوم الأحد، وزارة الصناعة بمنح وكلاء المركبات الجديدة، اعتماداتهم المؤقتة وبدأ إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في استيراد السيارات.

وكانت، وزارة الصناعة، قد أعلنت الخميس، أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المنشأة لدراسة الطلبات درست 10 ملفات تقدم بها المتعاملون.

ويتعلق الأمر بتسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.

وقامت،اللجنة المكلفة بدراسة ملفات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت،في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا.


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