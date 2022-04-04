الشروع في نظام الدفع على الطريق السيار بداية من 2023

كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة محمد الخالدي، اليوم الاثنين، أن الشروع في نظام الدفع الآلي على الطريق السيار سيكون بداية من العام المقبل.

وأوضح الخالدي للاذاعة الوطنية، أن نظام الدفع الذي سيتم اعتماده عبر الطريق السيار شرق غرب، سيكون الشروع في العمل به عبر مراحل

بداية من الثلاثي الثاني من العام المقبل، مضيفا أن العملية تبدأ بتجربة تكون لمدة 6 أشهر.

وأعرب محمد خالدي عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثالثة بالخصم مباشرة من الحسابات البنكية مثلما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

كما قال المدير العام للجزائرية للطرق السيارة إن العمل جاري على قدم و ساق لإستكمال ال 32 كلم المتبقية من أشغال انجاز الطريق السيار شرق- غرب.

من الطارف إلى الحدود التونسية على أن تسلم المشاريع قبل نهاية السنة الجارية.

و بخصوص فتح شطر الذرعان- الطارف أكد المتحدث انتهاء أشغال الشطر الأول و أن 54 كلم ستسلم قريبا.

كما أن الأشغال متواصلة بالنسبة للشطر الثاني على تستلم خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

بالمقابل كشف المتحدث عن الانطلاق في انجاز 741 كلم للمنافذ و المداخل على غرار مدخل بجاية- حنيف، 68 كلم استلمت منه.

في انتظار استلام ال22 كلم المتبقية و التي بلغت نسبة أشغالها 80 بالمائة .

مدخل جيجل- سطيف فقد عرف عدة عراقيل لهذا السبب

أما بخصوص مدخل جيجل- سطيف فقد عرف عدة عراقيل أبرزها الأمن عبر الطريق و اعتراضات بعض المواطنين و المحاجر،

ومع هذا تم انجاز 40 كلم -يضيف المتحدث-.

و فيما يتعلق بضمان صيانة الطرق السريعة، أوضح ضيف الصباح أنه تم اتخاذ عدة تدابير مشيرا إلى أن العملية

كانت موكلة لمديريات الأشغال العمومية لمدة عشر سنوات.

ليتم بعدها سنة 2017 تحويل المهام إلى الجزائرية للطرق السيارة أين تم انجاز 22 مركزا للصيانة والإستغلال

على طول الطريق السيار 8 على مستوى الشرق.

إضافة الى 7 بوسط وغرب البلاد إلى جانب تسخير أعوان متخصصين في صيانة الطرق بداية من 2015 .

و لتعزيز ترسانتها أبرز المتحدث اعتزام الجزائرية للطرق السيارة اقتناء بعض المعدات من الشركة الوطنية للعربات الصناعية صوناكوم و مرسديس

للقيام بمختلف أشغال الصيانة بالطريق السيار.

وهذا على غرار كاسحات الثلوج و مكنسات آلية متطورة بهدف حماية حياة أعوان الصيانة من خطر الموت.

و في رده عن سؤال حول مشروع الخط الرابط بين الشلف و تنس المجمد قال إن التجميد تسببت فيه المؤسسة المنجزة للمشروع

التي أخلت بشروط العقد و سيتم المرور إلى فسخ العقد و فتح مناقصة جديدة.

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