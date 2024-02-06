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الشروع في وضع الملفات لاقتناء سيارات “بالفاسيليتي”

بقلم أمينة داودي
الشروع في وضع الملفات لاقتناء سيارات “بالفاسيليتي”
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أعلن بنك السلام عن الشروع في استقبال ملفات الراغبين في اقتناء سيارات عن طريق الدفع بالتقسيط.

وأشار البنك في بيان له، أن المهنيين؛ التجار و أصحاب المؤسسات الراغبين في شراء سيارات من علامة “فيات” في إطار نشاطهم المهني. مدعوون لإيداع ملفاتهم عبر كامل فروعه للإستفادة من تمويل ايجاري لمدة 60 شهرا.

للإطلاع على شروط التمويل يرجى معاينة الرابط التالي:
https://www.alsalamalgeria.com/…/detail-312-16-249.html…

للإطلاع على البطاقات التقنية للسيارات يرجى معاينة الرابط التالي:
https://www.alsalamalgeria.com/…/detail-312-16-249.html…

رابط دائم : https://nhar.tv/Mktlj
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