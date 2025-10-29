الشروع في توظيف متخرجي التكوين المتخصص دفعة مارس 2025

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن مباشرة توظيف متخرجي التكوين المتخصص دفعة مارس 2025.

وأوضحت وزارة التضامن، أنه في إطار تنفيذ المخطط القطاعي الرامي إلى تعزيز كفاءات المورد البشري وتجويد الأداء المهني. عبر برامج التكوين المتخصص والترقية في الرتب وكذا التكفل بعمليات نقل الموظفين، تم استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة. لمباشرة العملية والتي تضم 290 منصب مالي موزعة على 51 ولاية.

ويتم توظيف متخرجي التكوين المتخصص دفعة مارس 2025، وتضم (160) متربصا تابعوا بنجاح تكوين متخصص بالمركز الوطني. لتكوين الموظفين المتخصصين بالجزائر، وبالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بقسنطينة. ويتوزعون على التخصصات التالية 132 مربي متخصص رئيسي؛ 28 وسيط اجتماعي.

كما أوضح الوزارة، أنه سيتم استدعاء متخرجي التكوين دفعة مارس 2025 من طرف المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية بداية من اليوم الأربعاء. 29 أكتوبر 2025، من أجل مباشرة تنصيب المعنيين في مناصب عملهم وفقا لتوجيهات المصالح المركزية وذلك حسب احتياجات. كل مؤسسة متخصصة . بالإضافة إلى 130 منصب مالي للتكفل بالترقية في 17 رتبة معنية.

وأشارت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة في تسيير الموارد البشرية. وترقية الأداء المؤسساتي من خلال الاعتماد على كفاءات مؤهلة ميدانيًا، وتعزيز تجويد الكادر البشري على أسس علمية حديثة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور