الشعباني: “حققنا المهم في قسنطينة وينتظرنا الأهم في رادس”

إعتبر مدرب الترجي التونسي، معين الشعباني، أن فريقه حقق المهم بفوزه أمام شباب قسنطينة، ويبقى الأهم في مباراة العودة برادس.

وصرح معين الشعباني، عقب هذه المواجهة: “بالنسبة لنا في مباراة الذهاب، نجحنا في تسهيل الأمور على أنفسنا تحسبا لمباراة العودة”.

وأضاف: “ينتظرنا الأهم في مباراة العودة برادس، خاصة وأننا نعرف أن شباب قسنطينة، متعود على تحقيق نتائج ايجابية خارج ملعبه”.

وتابع: “لاعبوا شباب قسنطينة، يملكون مهارات فردية بإمكانها إحداث الفارق في أي مناسبة، وأتمنى أن نحسن التفاوض في مباراة العودة”.

يذكر أن مباراة العودة من ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجرى بملعب “رادس” بتونس، مقررة في الـ13 أفريل الجاري.