الشعبي والحوزي ضيفا المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بعنابة

أبدى جمهور المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بعنابة ليلة امس تجاوبا ملفتا مع أغنية الشعبي العريقة والطرب الأندلسي الأصيل.

وذلك طيلة سهرة فنية رمضانية خصصت لموسيقى الحوزي وأغنية الشعبي.

وبأناقة الزي التقليدي لسيدات تلمسان حملت الفنانة مريم بن علال نفحات من الطرب الأندلسي والحوزي للجمهور.

فكان البعض منهم يرافقونها بالأداء لبعض مقاطع من “ريبارتوار” الأغنية الأندلسية تارة.

فيما يتجاوب البعض الآخر بالحركة والرقص تارة أخرى مع إيقاع أغنية الحوزي الخفيفة.

من جهتها كانت أغنية الشعبي حاضرة بقوة خلال تلك السهرة من أيام المهرجان التي احتضنها المسرح الجهوي عز الدين مجوبي.

وذلك من خلال أداء أمتع الشباب قدمه فنانون متألقون على التوالي كريم بوجمعة من ولاية الطارف ومحمد دحمانى من عنابة.

وتتواصل سهرات المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بعنابة إلى غاية غدا الخميس.

بحفلات فنية في طابع الأغنية القبائلية و المالوف ومنوعات غنائية خفيفة.