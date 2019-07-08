الشعب يريد لاكوب دافريك !

ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019

الجزائر 3 – 0 غينيا

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم تألقه في كأس الأمم الإفريقية الجارية بمصر، وحقق تأهلا مستحقا سهرة أمس إلى الدور الربع نهائي.

عقب إطاحته بالمنتخب الغيني بالأداء والنتيجة بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من يوسف بلايلي ورياض محرز وآدم وناس.

في مباراة سيرها أشبال المدرب جمال بلماضي بامتياز واستحقوا التأهل عن جدارة واستحقاق بأحسن خط هجوم ومن دون تلقي أي هدف لحد الآن.

المرحلة الأولى عرفت بداية حذرة من كلا المنتخبين، وهو ما جعل الفرص أمام مرمى الفريقين منعدمة إلى غاية الدقيقة السابعة.

أين نفذ ڤديورة ركلة حرّة جانبت مرمى الحارس الغيني إبراهيما كوني، فيما رد الغينيون دقيقة بعد ذلك عن طريق مادي كامارا.

الذي حاول مخادعة الحارس مبولحي بقذفة من خارج منطقة العمليات، لكنها مرت فوق الإطار، ليأتي الرد في الدقيقة العاشرة من طرف بونجاح.

الذي لم يحسن التعامل مع كرة على طبق من بن ناصر وجها لوجه مع الحارس، ولكن قذفته لم تكن مركزة، على عكس الدقيقة 12 التي تلقى فيها كرة على طبق من بلعمري.

أين حولها للشباك ولكن حكم التماس رفض الهدف بحجة التسلل، ليضيع ذات اللاعب فرصة حقيقية للتهديف في الدقيقة 19 عندما تلقى كرة عرضية من ڤديورة.

حيث روضها بالصدر بطريقة رائعة داخل منطقة العمليات ولكن لسوء حظه وحظ المنتخب الوطني قذفته لم تكن مركزة وكرته مرت فوق إطار المرمى.

لتليها محاولة أخرى في الدقيقة 23 عن طريق بن سبعيني الذي تلقى كرة على طبق من بلايلي، أين حوّلها بمقصية رائعة باتجاه المرمى.

ولكن الحارس الغيني إبراهيما كامارا كان في المكان المناسب وأبعدها إلى الركنية، لتكلل مجهودات «الخضر» بهدف أول في الدقيقة 24 عن طريق يوسف بلايلي .

إثر عمل ثنائي رائع بينه وبين زميله بونجاح داخل منطقة العمليات، مانحا التقدم للمنتخب الوطني، ليشهد بعد ذلك أداء الفريقين انخفاضا إلى غاية نهاية المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية سارت على نهج سابقتها وانحضر فيها اللعب في البداية في وسط الميدان، مندون تسجيل أي محاولة من المنتخبين إلى غاية الدقيقة 55.

أين كاد المنتخب الغيني أن يعدل النتيجة عن طريق مهاجمه مادي الذي سدد كرة قوية من حوالي 30 م، أخرجها ببراعة كبيرة الحارس مبولحي إلى الركنية.

ليأتي الرد قاسيا من المنتخب الجزائري دقيقة بعد ذلك، عن طريق محرز الذي تلقى كرة على طبق من الجهة اليسرى من زميله بن ناصر.

حيث راوغ أحد مدافعي المنتخب الغيني ووضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة، مسجلا الهدف الثاني له في هذه الدورة والثاني للمنتخب الوطني في هذه المباراة.

التي واصل فيها المنتخب التألق والبحث عن أهداف أخرى، وهو ما تحقق في الدقيق 82 عن طريق البديل آدم وناس الذي تلقى كرة على طبق من الجهة اليمنى عن طريق يوسف عطال.

وضعها في الشباك بسهولة كبيرة، موقّها الإصابة الثالثة له في هذه الدورة والثالثة للمنتخب.

منهيا المباراة بفوز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة وتأهله للدور ربع النهائي، أين سيلاقي الفائز من لقاء مالي وكوت ديفوار المبرمج عشية اليوم.