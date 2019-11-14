“الشعب يقرر” شعار حملة عبد العزيز بلعيد .. وهذه إلتزاماته إن أصبح رئيسا

كشف المترشح للرئاسيات عبد العزيز بلعيد عن شعار حملته والخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، وقال بلعيد أن دخوله معترك الإنتخابات نابع من قناعة أن الجزائر تمر بأزمة ومشاكل متتالية لا تنبئ بخير.

وأردف أن مطلب التمسك بسايدة الشعب وأحقيته بإنتخاب مؤسسات دولة قوية، وأعلن حملته الانتخابية تحمل شعار “الشعب يقرر” لكي يكون للشعب ما أراد من تغيير.

وقال أن الشعب إذا قرر وإختار فأنه يشكل قاعدة تغيير في كل المجالات، وأن ما تعيشه الجزائر اليوم ناتج عن إختلالات في تسيير الدولة.

وإلتزم بلعيد بـ 62 إلتزام، قال انها الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي وانها جاءت 62 تبركا بسنة إستقلال الجزائر.

وتتمثل الالتزامات الـ62 في بعث قيم المواطنة وحرية التعبير، بناء مؤسسات قوية، الاستثمار في الانسان والاخلاق، تمكين المجتمع من اكتساب عوامل التقدم، الالتزام بمبادئ الجزائر الدولة، بناء نضام دبلوماسي جيد لإسترجاع مكانة الجزائر بين الامم، التمسك بروح المجتمع الجزائر، التمسك بالدفاع عن استقلال الشعبوب خاصة الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي.

اعاددة بناء الشرعية الانتخابية، مراجعة اصلاح جميع قوانين الحريات العامة و حقوق الانسان، عصرنة العدالة و اعطلاء القضاء مكانة لائقة، مراجعة الدستو و كل القوانين المرتبطة بالنتخابات.

اصلاح المنظومة التروبية والتعلمية والجامعية والمهنية، دعم لامركزية التسيير ودعم مشاركة المواطن فيه، اعطاء الدور والمكانة اللازمة للمنتخب، تعميم تقنيات الرقمنة وتقنيات الإعلام والاتصال لعصرنة الادارة، اصلاح الجباية، الحرص على التكوين المستمر للصناعة، تشجيع نمط السكن الاجاري في السكن الخاص، تشجيع الحوار الاجتماعي مع تعديل قانون الجمعيات، تفعيل المرصد الوطني للشغل لمحاربة البطالة.

تكريس قوانين تكفل الصحة للجميع، اشراك القطاع الخاص في التعليم، تفعيل بطاقة الشفاء، تسوية علاقات العمل، وضع تدابير تحفيزية للاطباء في الجنوب، التواصل مع المهاجريين لإعادة بعث الوداديات والجمعيات، انشاء هيئة خاصة للجالية للإستفادة من خبرات الجالية.

ضمان حقوق المرأة وإعادة، اصلاحة المنظومة الوطنية للتقاعد، ضمان مراكز شعل لاصحاب الاحتياجات الخاصة، التوجه نحو الفلاحة المستدامة، العمل على انشاء اقتصاد بحري في الصيد والسياحة والتجارة، تحديد السلع الخاضعة للاستيراد، تعميم وترميم المناطقة السياحية، انشاء دور شباب، تطوير البنية التحتية ودعم المستثمريين خاصة في الفلاحة والصناعة، تطوير منظومة النقل، اصلاح القطاع المالي والمصرفي، وتشجيع المصرفية الاسلامية، اعادة بناء النسيج الاجتماعي والاقتصادي، اعطاء الدور الريادي للاستثمرا في الجنوب الكبير.

انشاء مراكز ومدن رياضية، تشجيع كل الرياضات المدرسية و الجامعية، احداث تغيرات عميقة في قطاع النبوك، خلف منظومة بنكية جديدة، تطوير العلام والقطاع السمعي البصري، ادخال تعديلات على القانون العضوي للإعلام.