الشعرى.. نجم يتلألأ بألوان قوس قزح فجر الغد

تشهد الأرض، خلال الأيام المقبلة، ألمع نجم في السماء. ويدعى “الشعرى” الذي يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة.

ويرصد في الساعات قبل الفجر يوم غدا الأربعاء، وخلال الأيام المقبلة ألمع نجم في سماء الأرض “الشعرى” يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة. فيظهر سحره وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

كما كشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أنه حالياً هذا النجم يشرق. في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي. ويعثر عليه جنوبا قبل ضوء الفجر ويمكن ملاحظة ان نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

في حين، سيلاحظ أن الشعرى يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضاً نحو الأفق. وفي الحقيقة أن كل النجوم تومض بألوان مختلفة عندما تكون منخفضة وذلك لأن الضوء هو خليط من كل ألوان قوس قزح. وعندما يعبر ذلك الضوء خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل إلى أعيننا. لكن نحن لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير بسبب انها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

ونظرا لأن غلافنا الجوي يسبب تلك الألوان ونظراً لأن الشعرى هو النجم الوحيد المرئي منخفضاً في السماء حالياً فإن وميض ألوانه واضح جداً.

والجدير بالذكر أنه عندما يصبح مرتفعاً في السماء قبل ضوء الفجر. أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل-سوف نجد أنه يتلألأ بضوء أبيض فقط.