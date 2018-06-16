الشفة في البليدة.. صهاريج لتنظيف الطرقات والسكان عطشى

في بلدية الشفة الواقعة في دائرة موزاية غرب ولاية البليدة عاش السكان يوم العيد عطشى.

حيث يتواصل جفاف حنفيات جل احياء البلدية منذ قرابة ال4 اشهر.

وعمدت مصالح البلدية الى تموين بعض الاحياء بصهاريج المياه.

غير أن البلدية لم توفر المياه لجميع الاحياء، حيث لم تصل صهريج المياه لأحياء كثيرة على غرار شارع زروق محمد .

من جهة اخرى شوهدت صهريج للمياه تغسل الطريق في احياء من المدينة على غرار حي .

حيث قام اعوان البلدية بغسل الطريق بأحد الاحياء وعمدوا لسقى اشجار الحي.

وقد ندد الكثير من السكان بهذه التصرفات التي اعتبروها مشينة وتعبر على محسوبية وتقصير مصالح البلدية.