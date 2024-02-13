الشفرة نووية في يده.. الصحة العقلية  لبايدن تثير الجدل ومطالب بعزله

قال روبرت هور، المدعي العام السابق الأمريكي إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفتقر إلى اللياقة العقلية ليكون رئيسا للولايات المتحدة. خاصة أنه لا يعرف متى كان نائبا للرئيس، وليست لديه أي فكرة عن الأحداث الرئيسية في حياته الشخصية”.

وجاء تقرير هور قبل أشهر من انتخابات الرئاسة الأميركية. التي من المرجح أن يتنافس فيها بايدن (81 عاما) مع ترامب (77 عاما). وتزامنا مع عدة زلات لسان وقع فيها الرئيسان الحالي والسابق.

وقال ريشنتالر لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية: “على بايدن التنحي على الفور”. بناء على “حقيقة أن لديك تقريرا للمحقق الخاص يقول إنه ليس لائقا عقليا للتعامل مع الوثائق السرية”.

وكتب ريشنتالر على “تويتر”: “جو بايدن يفتقر إلى اللياقة العقلية ليكون رئيسا للولايات المتحدة. إنه لا يعرف متى كان نائبا للرئيس، وليست لديه أي فكرة عن الأحداث الرئيسية في حياته الشخصية”.

وأضاف عضو الكونغرس: “هذا هو الرجل الذي يمتلك الشفرة النووية للولايات المتحدة”.

ما هي الشفرة النووية؟

يشير هذا المصطلح في الولايات المتحدة إلى سلطة الرئيس وحده. على إصدار الأمر النهائي باستخدام السلاح النووي في حالة الضرورة.

إذا وقع هجوم نووي على الولايات المتحدة، ليس هناك زر يمكن للرئيس أن يضغط عليه.

بدلا من ذلك، يجب تفعيل سلسلة من الرموز. قبل أن يمكن تشغيل الصواريخ في مواقع مختلفة من الولايات المتحدة بهدف الرد النووي.

يمتلك الرئيس الأميركي هذه الرموز التي تعرف باسم “الشفرة النووية”. مما يعني أنه الوحيد الذي بإمكانه التصديق النهائي على إطلاق هجوم من هذا النوع.

وتساءل مستنكرا: “كيف يكون لديه إمكانية الوصول إلى رموزنا النووية؟”.

وقال لـ”فوكس نيوز” صراحة، إن الوزراء في إدارة بايدن يجب أن “يخجلوا من أنفسهم”. لعدم تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، في أعقاب تقرير هور.

ما هو التعديل 25 في الدستور الأمريكي؟

يتيح هذا التعديل إمكانية عزل الرئيس في حال ثبت عدم قدرته على قيادة البلاد.

يوضح التعديل الخامس والعشرين طرق نقل السلطة في الولايات المتحدة. في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت.

كما ينقل التعديل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، إلى أن يتمكن الأخير من العودة.

ويسمح التعديل لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة بعزل الرئيس، إذا اعتبر أنه غير قادر على أداء مهامه.

يُمنح الرئيس فرصة الرد، وإذا رفض الإجراء يتدخل الكونغرس. إذ يتطلب قرار عزل الرئيس في مجلس النواب والشيوخ أغلبية الثلثين.