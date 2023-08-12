الشقيقان معمري يبلغان نهائي دورة البرازيل لكرة الريشة

تأهل الشقيقان تانينا وكسيلة معمري، إلى نهائي دورة البرازيل الدولية لريشة الطائرة المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحجز الشقيقان معمري، تأشيرة النهائي، في منافسات زوجي مختلط، بعد تغلبهما اليوم السبت على البرازيليين فابريس فارياس وجاكلين ليما بشوطين لإثنين (21-18) (21-18).

وعليه ضمن ممثلا “البادمنتن” الجزائري، ميدالية فضية على الأقل، في انتظار مباراة النهائي التي ستجمعهما بالبرازيليين الآخرين دافيد سيلفا و سانيا ليما، غدا الأحد.