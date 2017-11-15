” الشكارة” مصطلح لا يليق بالجزائريين

قال رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، إنّ مصطلح “الشكارة” لا يليق بالشعب الجزائري.

وأضاف خلال حلوله ضيفا على قناة “النهار”، أنه إذا ثبت تورط أحزاب في “الشكارة” فالقانون والقضاء كفيل بالقضية، وأن الهيئة ليست فوق القانون.

وقال إن العزوف الانتخابي مسؤولية مشتركة للجميع، الأحزاب والإدارة والهيئة والصحافة، كلهم مسؤولون عن مدى المشاركة في الانتخابات.

وأردف أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، تضم مدراء جامعات ومحامين وقضاة، وخيرة كفائات الوطن.

كما نفى تنصيبه على رأس الهيئة، لأنه رمز من رموز التيار الإسلامي.

حيث قال أنه من عائلة جزائرية محافظة لا تعرف الجزائر بلا اسلام، وأن علاقته مع الحركة الإسلامية علاقة طبيعية جدا.

وختم أنه كان بنتقد الحكومة في عمود بالصحافة الجزائرية، وأنه مقتنع بما كان يكتب، وأكد أنه لم يمنعه أي مسؤول من الكتابة .