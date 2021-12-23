الشلف:الدرك يطيح بشبكة مختصة في التزوير وتقليد أختام الدولة

تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال المزوّر وتقليد أختام الدولة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار القضاء على الجريمة بشتى أنواعها، وتتكون الشبكة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 40 و 60 سنة، تقوم بتقليد أختام الدولة و التزوير في وثائق إدارية تصدرها إدارة عمومية.

وتعود حيثيات القضية بناءا على تحقيق مفتوح حول وقائع متعلقة بحيازة دفتر عائلي مزوّر. و بعد تنشيط عنصر البحث و التحري ووضع خطة محكمة للوصول إلى باقي أفراد الشبكة. كلّلت العملية بتوقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم و حجز مجموعة من لوحات ترقيم السيارات لولايات مختلفة. ودفاتر عائلية مزورة نسخ طبق الأصل لبطاقات التسجيل. بالإضافة كذلك إلى أختام لمختلف الإدارات العمومية وكذا المؤسسات، نسخ مختلفة لبطاقات التعريف الوطنية.

كما تم العثور أيضا على شهادات ميلاد، نسخ من جوازات السفر، نسخ طبق الأصل لتأشيرة سفر لعدة دول، رزم من الأوراق الشفافة معدة لعملية التزوير، كشوفات حسابات بنكية، رزم من الأوراق البيضاء ممهورة بأختام لعدة بنوك و صناديق رزم من مطبوعات كشوفات الراتب معدة للتزوير،طابعة ،جهاز إعلام ألي ، 02 آلة تصوير.

كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة. و هذا بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في شأنهم.

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الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في سرقة المحلات التجارية ببني حواء

تمكنت مصالح أمن دائرة بني حواء الشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة. يقومون بعمليات السرقة من داخل المحلات التجارية.

وجاءت عملية التوقيف حسب مصادر النهار، على إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرض محله التجاري بوسط مدينة بني حواء للسطو والسرعة.

وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيهم في عملية نوعية تم خلالها حجز أسلحة بيضاء تمثلت في نازع المسامير. كما حجز أيضا قضيبين حديديين و3 خناجر. كانت تستعمل في عملية السرقة في وقت تم فيه إسترجاع المسروقات.

وبعد إتمام التحقيقات تم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية السرقة من داخل محل تجاري بالكسر وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.