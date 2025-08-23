“الشلفاوة” يفشلون في تجاوز عقبة بارادو و إتحاد خنشلة يفرض التعادل أمام سطيف

شهدت مواجهتي اليوم السبت، من منافسات الجولة الأولى للرابطة المحترفة، تسجيل تعادلين، بين جمعية أولمبي الشلف أمام أتلتيك بارادو، و وفاق سطيف أمام إتحاد خنشلة.

و في مباراة مثيرة على ملعب 8 ماي 1945 بسطيف، فرض اتحاد خنشلة نفسه نداً قوياً لوفاق سطيف، ليخرج بنقطة ثمينة بعد التعادل 1-1.

إتحاد خنشلة، كان السباق إلى التسجيل، عند الدقيقة 20 عن طريق لاعبه باكير، ولكن وفاق سطيف، أظهر صمودًا كبيرًا ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 41 الشوط الأول.

وفي سياق آخر، عجز أولمبي الشلف عن التفوق على أتلتيك بارادو وفي ملعب “بومزراق”، انتهت مباراة أولمبي الشلف وأتلتيك بارادو بالتعادل السلبي دون أهداف، حيث فشل الفريقان في هز الشباك رغم عدة محاولات.