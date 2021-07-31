الشلف: أحكام بين 18 شهر و5 سنوات حبس نافذة في حق 71 متهما بمطاحن الحبوب

افادت اليوم، مصادر محلية النهار أونلاين، بأن المحكمة الإبتدائية لدى مجلس قضاء الشلف قد نطقت بأحكام تتراوح بين 18 شهرا و 05 سنوات حبس نافذة في حق 71 متهما بينهم موظفين وإطارات موزعين على 3 مطاحن بولاية الشلف، فيما تحصل متهيمن إثنين على حكم البراءة.

في ذات السياق أشارت مصادر النهار بأن المتهمين الذين تمت إدانتهم في الجلسة الأخيرة وجهت لهم عدة تهم ثقيلة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة وتبديد المال العام إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون وإستغلال الوظيفة.

قضية الحال تعود وقائعها حسب مصادنا إلى بحر السنة المنصرمة 2020 لما فتحت فصيلة البحث والتحري تحقيقات معمقة حول ملف التلاعب بكميات هائلة من القمح المدعم الذي كان يعاد توزيعه و تسويقه من قبل أصحاب بعض المطاحن بأسعار مضاعفة عن تلك التي يتم إقتنائه بها من ديوان الحبوب والبقول الجافة بعد توقيف عدد من الإطارات بالديوان وعلى رأسهم المدير السابق المدعو م.ج الذي تم توقيفه وإيداعه الحبس.

وبعد تواصل التحقيقات القضائية أمر قاضي التحقيق شهر أكتوبر المنصرم بإيداع 26 متهما الحبس المؤقت فيما تم وضع 13 تحت الرقابة القضائية فيما إستفاد أخرين من الإستدعاء المباشر، وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين المحكوم عليهم بالحبس النافذ بعد جلسة المحاكمة قد طعنوا في الحكم الصادر في حقهم أمام محكمة الإستئناف.