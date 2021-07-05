الشلف: أخذ 12 عينة من 3 شواطئ بتنس لإجراء التحاليل فيزيوكميائية

.كشفت اليوم الإثنين، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية البيئة لولاية الشلف، بأن مصالحها قد قامت بخرجة ميدانية رفقة ممثل عن المحافظة الوطنية للساحل لأجل

.إجراء تحاليل فيزيوكميائية من طرف المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ONEDD

.حيث تم أخذ 12 عينة للتحليل وذلك على مستوى 3 شواطئ ويتعلق الأمر بكل من الشاطئ المركزي مارينة، شاطئ واد القصب وشاطئ واد علالة

إلى جانب أخذ عينات من داخل وخارج ميناء تنس فضلا عن وحدة صناعية للوقوف على وضعية المنطقة من الناحية البيئية. في محاولة للتوصل إلى مصدر الغازات التي إستنشقها عشرات المصطافين الذين أصيبوا بالإغماء والغقيان وإحمرار العنين يوم أمس الأحد