الشلف: أزيد من 100 عائلة تطالب السلطات بمشروع شبكة الصرف بحي زلاطو

طالبت اليوم العائلات القاطنة على مستوى حي أحمد بوشاقور المعروف بزلاطو بمنطفة النصر في بلدية الشلف، بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس، لأجل العمل في إتجاه تجسيد مشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.

وحسب ما جاء في الشكوى التي رفعها ممثلي الحي المذكور إلى السلطات الولائية، فإن أزيد من 100 عائلة لا تزال وإلى يومنا هذا تعتمد على المطامير التقليدية في تصريف المياه القذرة، في وقت تشهد المنطقة تسربات لمياه الصرف جراء إمتلاء الحفر التي تم إستحداثها من قبل ساكنة زلاطو كحل مؤقت.

كما تحدث هؤلاء السكان في معرض شكواهم عن إنبعاث الروائح الكريهة وإنتشار الحشرات السامة في محيط الحي إلى درجة أصبح فيها قاطينه مهددون بكارثة بيئية في حال عدم تدخل السلطات المحلية للتكفل بإنشغالهم في أقرب الأجال.

يحدث هذا في وقت أشار فيه هؤلاء السكان إلى أن الدراسة المتعلقة بمشروع شبكة الصرف قد تم إنجازها وتقدير المبلغ ب 3 مليار و 800 مليون سنتيم، فيما لا تزال الجهات الوصية تتماطل حسبهم في تجسيد المشروع المذكور بحجة أن المزانية لا تسمح بإنجازه.