الشلف: أزيد من 100 عائلة تطالب بالتسوية العقارية بسيدي علي عيشون بالكريمية

طالب اليوم العشرات من قاطني منطقة سيد علي عيشون ببلدية الكريمية بالشلف بضرورة إسراع الجهة الوصية للتكفل بوضعية مساكنهم في إطار قانون التسوية العقارية 15 / 08 لأجل تمكينهم من الإستفادة من القروض التي تسمح لهم بتطوير البنايات التي شيدوها منذ سنوات لإيواء عائلاتهم.

وحسب تصريحات المواطنين المتصلين للنهار أونلاين، فإن السلطات المحلية على مستوى البلدية والدائرة لا تزال تتماطل إلى حد الساعة في عملها، ما جعل ملفاتهم حبيسة الأدراج منذ سنوات.

على الرغم من كل الوعود التي أطلقها المسؤولين المحلين في مناسبات عدة، حيث أكدوا بأن هذا الإنشغال يحظى بمبدأ الأولوية وسيتم التكفل به مباشرة بعد تحويل بعض الأعمدة الكهربائية التي تم محاصرتها بالبناء.

يحدث هذا في وقت إستغرب فيه هؤلاء المواطنون ربط عملية تسوية وضعية أزيد من 100 عائلة بالمنطقة بعملية تحويل أعمدة كهربائية تعد على أصابع اليد الواحدة على حد تعبيرهم.

في ذات السياق علمت النهار أونلاين، بأن الوالي لخضر سداس قد أسدى مؤخرا تعليمات وصفتها مصادرنا بالصارمة بغرض معاينة وضعية السكنات محل طلب التسوية بسيدي على عيشون والتكفل بإنشغالهم في أقرب الأجال.