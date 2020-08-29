الشلف: أزيد من 300 عائلة تطالب السلطات بعقود الملكية بحوش الغابة

طالبت اليوم السبت أزيد من 300 عائلة تقطن قرية حوش الغابة ببلدية أولاد فارس بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري قصد تمكينها من عقود الملكية.

بغرض إستغلالها في الإستفادة من القروض التي تسمح لها بترميم المساكن التي إستفادت منها في إطار إنشاء القرية الفلاحية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وذلك بموجب عقد إيجار المستثمرة الفلاحية.

في ذات السياق أشار هؤلاء السكان في معرض شكواهم إلى ضيق المساكن التي إستفادوا منها وتشقق بععضها ما جعلها مهددة بالسقوط في اية لحظة ، الحالة التي اصبحت تتطلب عملية ترميم عاجلة قصد حماية وضمان سلامة قاطنيها.