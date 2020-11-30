الشلف: أزيد من 8 ملايير سنتيم لتعويض 300 فلاح متضرر خلال السنة الجارية

كشف اليوم المدير الجهوي للتعاون الفلاحي بالشلف علي روباين بأن 300 فلاح إستفادو من التعويضات عن الأضىرار التي لحقت بمحاصيلهم خلال سنة 2020 حيث تم تقدير قيمة التعويضات بأزيد من 8 ملايير سنتيم.

في ذات السياق أكد روباين في حديث خص به النهار أونلاين بأن الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة بكل من بني حواء ووادي قوسين بالإضافة إلى التعويضات التي سيستفيد منها المتضررين المأمنين سيتم تدعيم الفلاحين غير المأمنين بالأشجار المثمرة ووسائل الإطفاء.

يحدث هذا ، في وقت أشار فيه المسؤول بأن مصالح صندوق التعاون الفلاحي بالشلف تواصل حملة التوعية والتحسيس الرامية لشرح أهمية تأمين الفلاحين لمحاصيلهم وطرق التواصل مع الصندوق وإطلاعهم على الإمتيازات التي سيستفيد منها الفلاحين المأمنين.