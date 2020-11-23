الشلف: أشغال محجرة مصنع الإسمنت تثير إستياء سكان بولفراد في وادي أسلي

خرج اليوم العشرات من سكان وادي بن جلول على مستوى حي بولفراد ببلدية وادي أسلي في ولاية الشلف عن صمتهم خلال الساعات الأخيرة ليطالبوا بضرورة تدخل الجهات الوصية قصد حماية مساكنهم من الأشغال التي تشرف عليها المحجرة الخاصة بمصنع إسمنت الشلف.

وحسب تصريحات سكان وادي بن جلول للنهار أونلاين فإن الأرضية التي وضعتها السلطات المحلية وممثلي مصنع الإسمنت خلال الفترة الأخيرة قد تم ضربها عرض الحائط وخاصة بعد تعدي المقاولة المكلفة بالحفر الحدود المتفق عليها ما بات يجعل مساكن وادي بن جلول عرضة للخطر جراء الأتربة المتراكمة وتطاير الغبار

ناهيك عن الضجيج والإهتزازات التي تحدثها الألات المستخدمة ، الحالة التي تتطلب حسبهم التدخل العاجل من قبل أصحاب من أجل إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي من خلال تفعيل أرضية العمل التي تم الإتفاق عليها في السابق

وقصد الحصول على رد مسؤولي مصنع إسمنت الشلف حول هذا الإنشغال حاولت النهار بالإدراة لعدة مرات إلا أنه تعذر علينا ذلك.