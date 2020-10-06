الشلف.. أعوان أمن مصنع الإسمنت يحتجون للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية

إحتج اليوم العشرات من أعوان أمن وحراسة مصنع إسمنت الشلف بواد أسلي للمطالبة بتدخل مسؤولي شركة الحراسة للوسط الغربي الكائن مقرها في بابا علي بالعاصمة قصد تحسين ظروفهم المهنية.

في ذات السياق تحدث عدد من الأعوان المحتجين للنهار أونلاين عن الظروف الصعبة التي يعيشون فيها مهددين بالدخول في حركة إحتجاجية مفتوحة في حال عدم تكفل الجهة الوصية بمطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة تسديد الراتب الشهري لشهر اوت و سبتمبر مع تثبيت تاريخ تسليم الراتب الشهري للاعوان بانتظام ورفع الاجر القاعدي الى 20000 دينار بأثر رجعي من سنة 2012 الى يومنا هذا حسب ما ينص عليه القانون إلى جانب تسديد منحة Covid-19

كما طالب هؤلاء بإدماجعم في مجمع GICA وتسديد منحة السلاح الخاصة بالأعوان فضلا عن المطالبة بالتعويضات الخاصة بالضرر اللاحق بالنقل و خاصة أثناء تفشي الوباءCOVID-19 مع تحسين ظروف عمل الاعوان عبر كافة المراكز التي يعملون بها و كذلك الهندام.

يحدث هذا في وقت تنقل فيه الرئيس المدير العام لمصنع إسمنت الشلف قادة دينار للتحاور مع الأعوان المحتجين والإستماع إلى إنشغالتهم قبل وعدهم بدراسة مطالبهم ورفعها إلى الجهة الوصية قصد التكفل بها.