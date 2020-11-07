الشلف: ألسنة النيران تلتهم 4 إسطبلات لتربية الدواجن بوادي قوسين

أكدت مساء اليوم مصادر محلية للنهار أونلاين بأن ألسنة النيران الناجمة عن حريق غابة سيدي علي ببلدية وادي قوسين قد إمتدت إلى منطقة بوشغال على المحور الوطني رقم 19.

ووفق ذات المصادر ألسنة إلتهمت 4 إسطبلات لتربية الدواجن ما خلف نفوق أزيد من 5 ألاف طير.

في وقت تم فيه تسجيل إنفجار 3 قارورات لغاز البوتان كانت تستغل في أغراض التدفئة فيما تم إبعاد باقي القارورات.

ناهيك عن تضرر بعض المنازل بفعل ألسنة النيران التي مست عدد من الأبواب والنوافذ قبل السيطرة عليها وإنقاذ العائلات القريبة من خطر الإحتراق.

يحدث هذا في وقت تتواصل فيه عملية إطفاء الحريق الذي إندلع يوم أمس الجمعة من قبل الوحدات المتدخلة فضلا عن تدعيمها بوسائل المجموعة الجوية.